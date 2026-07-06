«¿De qué se trata la vida?»: Alexis Sánchez revolucionó las redes con emotiva publicación y profundo mensaje

Actualmente, Alexis Sánchez se encuentra viviendo un importante momento en su vida. En diciembre del año pasado, el delantero chileno se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja Alexandra Litvinova.

Y durante la jornada de este domingo, el futbolista compartió una emotiva publicación que dio mucho que hablar en sus redes sociales.

La emotiva publicación de Alexis Sánchez

El tocopillano compartió diversas fotografías y videos en su publicación.

En la descripción del post, Alexis Sánchez escribió: «¿De qué se trata la vida?». Todo esto para acompañar diversos registros junto a su pequeña Bela.

Dentro de los registros aparece con su hija en brazo y también dándole besos. Además, también compartió registros de de icónicos personajes como Mickey Mouse.

«Te amamos mucho Alexis, aquí estaremos como siempre para apoyarte en la próxima etapa de tú vida y de tu carrera»; «Eres el mejor del mundo»; «Alexis es feliz = yo soy feliz»; «Te amo Alexis, serás un padre increíble», fueron algunos de los comentarios que recibió el crack de la generación dorada.

Además, a través de sus historias en Instagram, Alexis Sánchez compartió una reflexión sobre cómo funciona la sociedad.

«Mejora, aprende, crece y sé la mejor persona cada día, porque el mundo está cambiando. Nos olvidamos de los niños, los animales y la naturaleza, y somos cada vez más superficiales. No nos damos cuenta», expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

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