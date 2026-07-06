«Este hue… es un enfermo (…) Lo encuentro nefasto»: Cony Capelli se lanzó sin filtro contra chico reality

La polémica que protagonizan Rai Cerda y Carlos «Kaoto» Águila en ¿Volverías con tu ex? 2 sigue sumando reacciones. Ahora fue Cony Capelli, ganadora de Gran Hermano, quien criticó con dureza las conversaciones que ambos mantuvieron dentro del reality.

Todo surgió luego de que se viralizaran videos donde los participantes hablaban sobre cómo acercarse, en complicidad con el alcohol, a sus compañeras durante las fiestas del encierro. Incluso, en otro registro, Rai planteó que ambos debían “meter a Bárbara al cuarto oscuro”, comentario que provocó una nueva ola de cuestionamientos en redes sociales.

Cony Capelli se lanzó sin filtro contra chico reality

Tras la difusión de los registros, la influencer reaccionó en sus redes sociales con un breve, pero contundente mensaje dirigido supuestamente a Rai: “Este es un hue… enfermo”, escribió la exchica reality.

Más tarde, profundizó su opinión en conversación con Que Te Lo Digo, donde aseguró que este tipo de actitudes le parecen preocupantes porque, según afirmó, también ocurren fuera de la televisión:

“Me parece grave, la verdad. Siento que eso se replica en muchas fiestas, en muchos carretes, en donde sí se tiene esta mirada como de: ‘Oye, dejemos que las minas se copeteen para poder entrar‘”, afirmó.

“Creo que ‘depredador sexual’ es un poco fuerte la palabra, pero sí creo que refleja tu poca capacidad para poder llegar a una persona de manera consciente”, reflexionó en la entrevista.

Además, cuestionó la idea de intentar acercarse a una mujer cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol: “Cómo realmente tú tienes que esperar a que la otra persona esté en un estado de poca conciencia para poder darle un beso, para poder llegar a ella. Encuentro grave ese pensamiento… Es como parten los grandes sucesos que no están bien”, expresó.

La ganadora de Gran Hermano también tuvo palabras para Kaoto, a quien criticó: “Lo encuentro nefasto, nefasto, nefasto, nefasto”, lanzó de entrada.

“Tampoco lo encuentro un personaje bueno de reality. Creo que un personaje bueno de reality tiene matices. Él no tiene matices. Él es como el típico machito mala clase que habla mal de las mujeres. A mí eso no me gusta”, añadió.

Para cerrar, insistió en que este tipo de comportamientos no deberían normalizarse: “Puede tener representatividad, pero no hay que normalizar ese tipo de conductas. He visto ciertos clips y me da un poquito de vergüenza ajena”, concluyó.

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