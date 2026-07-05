«Si alguien quiere llevarme a la cama…»: Claudia Schmidt no se guardó nada contra Leonardo Farkas tras querella

Claudia Schmidt rompió el silencio sobre la querella impulsada por Leonardo Farkas y entregó su postura durante la más reciente edición de Que te lo digo.

La polémica surgió hace algunas semanas, cuando el empresario anunció acciones legales por “difamación e injurias” luego de las declaraciones que Sergio Rojas realizó en el programa sobre unas supuestas fiestas organizadas por Farkas.

Sin embargo, la demanda finalmente fue contra Sergio Rojas, no Claudia Schmidt.

Claudia Schmidt no se guardó nada contra Leonardo Farkas tras querella

En el espacio, la modelo uruguaya aseguró que no tenía inconvenientes en abordar las declaraciones de Sergio Rojas, quien además afirmó que “lo que él quería era tenerla en su cama, con un pago, para qué nos vamos a hacer los tontos”.

«Si alguien quiere llevarme a la cama en su imaginación, desnudarme completa, sacarme los churrines, todos lo pueden hacer», comentó entre risas.

Luego, la panelista añadió: «¿Qué puedo hacer yo? Casi estoy a la altura de Marlen Olivari, soy una mujer deseada. ¿Qué se puede decir?».

Más adelante, Luis Sandoval aclaró que la acción judicial finalmente fue presentada contra Sergio Rojas y no contra ella.

Pese a ello, Claudia Schmidt aseguró que no tendría inconvenientes si la situación cambiara: «Como siempre he dicho, cada uno tiene que hacerse responsable de sus dichos. Yo siempre voy a estar al lado de Sergio y apoyándolo. La verdad, lo que diga este caballero (Farkas) me tiene sin cuidado. Si quiere demandarme a mí, perfectamente voy a la justicia, no tengo ningún problema. No le tengo miedo«, afirmó.

Además, explicó que sus dichos se basaron únicamente en su experiencia: «Lo que dije fue sobre las cosas que yo viví como experiencias personales. No le puse ni le saqué contenido a lo que yo he podido vivir con él y su familia completa. Lamento mucho que haya sufrido un problema al corazón y que ahora esté contratando seis abogados para esta demanda; lo encuentro ridículo», sostuvo.

«Esto me demuestra que él quiere intimidar al más débil. Leonardo Farkas no está entendiendo que Chile cambió«, concluyó Claudia Schmidt.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google