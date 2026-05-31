«Nunca nos ayudó…»: Claudia Schmidt se lanzó con todo tras anuncio de querella de Leonardo Farkas

Hace algunos días, Leonardo Farkas y Claudia Schmidt protagonizaron una polémica que surgió a partir de declaraciones realizadas por la panelista uruguaya.

En esa oportunidad, Schmidt aseguró que el quiebre de su amistad con el empresario se produjo porque ella «no se dejaba comprar por nadie». Además, sostuvo que Farkas le habría ofrecido importantes sumas de dinero para que regresara y permaneciera viviendo en Chile. Cabe recordar que la relación entre ambos se habría fortalecido debido a la cercanía entre Farkas y el esposo de Claudia Schmidt.

La situación tomó un nuevo rumbo cuando Sergio Rojas reveló un supuesto secreto que le contó la panelista. Según indicó, Claudia Schmidt le habría contado que rechazó participar en fiestas privadas organizadas por el empresario, las que calificó como “orgías colectivas”.

Tras estas declaraciones, Leonardo Farkas emitió un comunicado en el que anunció acciones legales contra Claudia Schmidt y contra quienes hayan difundido información relacionada con el caso.

Claudia Schmidt se lanzó con todo tras anuncio de querella de Leonardo Farkas

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, Claudia Schmidt se refirió a la eventual demanda: “Hay muchas personas que están preocupadas por esta querella criminal y la verdad es que quiero que sepan que yo estoy muy tranquila”, señaló.

Además, aseguró: “Todo lo que he dicho lo voy a mantener porque son vivencias personales. Y también quiero decir que este comunicado que hizo este caballero parecía la cuenta pública, increíble”.

En el mismo registro, la panelista afirmó que Farkas nunca los ayudó económicamente: “Quiero decirles que nunca nos ayudó, sino, siempre nos dijo que todo lo que nos dio eran regalos. Así como le ha regalado a la turno de ahora, a la que fue a visitarlo a Italia a hacer un tongo para Primer Plano”, expresó.

Posteriormente, relató un episodio que, según su versión, provocó el quiebre entre ambos: “En aquel minuto él me dio un sobre que hizo que nosotros tuviésemos este quiebre tan polémico, porque fue un sobre lleno de miles de dólares, lo cual me pidió que no se lo dijera a mi marido”, afirmó.

“Al recibir este sobre lleno de dinero, yo de forma inmediata voy y le comento a John (su esposo) lo que estaba sucediendo. Quiero aclarar que él a mí no me cerró su billetera, yo se la cerré a él. Esa fue la instancia donde yo dije ‘hasta acá llegamos’”, sostuvo.

Finalmente, Claudia Schmidt explicó por qué la situación le generó dudas: “No puedo entender en qué cabeza cabe entregarle un sobre con miles de dólares a la mujer de tu amigo y pedirle que no le diga nada, cuando siempre los regalos eran para la familia completa. Sospechoso”.

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