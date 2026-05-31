«Una falta de respeto por él»: Reconocida actriz nacional reveló su molestia tras filtración de fugaz romance con Felipe Camiroaga

En el más reciente capítulo de Only Friends este sábado, la actriz Ingrid Cruz habló sobre una revelación de un antiguo romance. Se trata de una fugaz relación con el recordado comunicador Felipe Camiroaga.

Esto habría ocurrido cuando ambos eran jóvenes, y estaban comenzando en televisión.

La actriz se integró este sábado al panel del programa de Mega tras la salida de Tonka Tomicic. Mientras Raquel Argandoña asumió la co-conducción junto a José Antonio Neme, Cruz acompañó a Mauricio Correa como panelista.

Ingrid Cruz reveló su enojo tras filtración de fugaz romance con Felipe Camiroaga

Durante una dinámica del espacio, la actriz recibió una pregunta directa: “¿Te molestó que se supiera por un tercero sobre tu relación con Felipe Camiroaga?”.

Cabe recordar que el año pasado Cecilia Gutiérrez aseguró que Ingrid Cruz había tenido un breve romance con el fallecido animador. Según relató, la relación ocurrió cuando la actriz estaba dando sus primeros pasos en televisión.

Frente a la consulta, Ingrid Cruz respondió sin rodeos: “Sí, me molestó”.

Luego, explicó sus razones: “Yo cuando cuento las cosas es porque he estado en pareja, cuando ya he tenido una relación o porque quiero subir alguna foto”.

“Los pinchazos no los cuento, para qué. Y si no lo conté antes, por qué iba a hablar cuando él ya había fallecido. Me parece una falta de respeto. Fue cómo ‘¿por qué? Qué lata’, cuando ya fue, qué falta de respeto’”, agregó.

Finalmente, Ingrid Cruz reiteró su postura sobre el tema: “Lo encontré una falta de respeto por él, porque él ya no puede hacer nada”.

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