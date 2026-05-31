«Están acusando un delito»: Aseguran que Ernesto Belloni prepararía querella contra Paty Cofré tras grave denuncia

Durante la semana pasada en el regreso de La Divina Comida a las pantallas de Chilevisión, Paty Cofré reveló un tenso incidente que involucra a su ex colega, Ernesto Belloni.

«En el canal me pasó algo terrible, imitábamos que estábamos en una playa. Viene y era como decir ‘ya po, atina’, y me manda un charchazo aquí en la cara, en pleno ensayo», señaló en aquel momento.

Mauricio Flores, su compañero, también presente en el programa, agregó: «Yo nunca vi eso, pero no por eso voy a pensar que eso es mentira, yo le creo a la Paty«.

Aseguran que Ernesto Belloni prepararía querella contra Paty Cofré

Sin embargo, el propio Ernesto Belloni fue rápido en desmentir la noticia, y aseguró: «¡Juro, por mi vida, que jamás he golpeado a una mujer. Ante Dios lo juro, jamás he tocado a una mujer y no lo voy a hacer nunca!«.

Este viernes, en el más reciente capítulo de Primer Plano, abordaron la polémica. Al respecto, el periodista Sergio Marabolí, comentó que tenía información sobre la postura de Ernesto Belloni.

«Va a haber para ambos una querella por injurias, por dañar la honra de Ernesto Belloni y por calumnias, porque están acusando un delito, es decir, un hombre pegando a una mujer es un delito y está penado por la ley»

En esa misma línea, reveló por qué incluirá a Mauricio Flores en la demanda: «Él dice en una declaración en la misma Divina comida: ‘Yo no la vi, no me consta, pero sí le creo’. Y al creerle, está avalando apoyar un delito que es golpear a una mujer, por eso que viene la querella injuriosa», explicó Sergio Marabolí.

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