Directo desde Malcolm in The Middle: Frankie Muniz es el primer confirmado para Comic Con Chile 2026

Una noticia emocionó a todos aquellos que crecieron en la época de los 2000′. Y es que Comic Con Chile reveló a los primeros invitados internacionales de su edición 2026, que además celebrará los 15 años del evento en el país. Entre ellos, el protagonista de Malcolm in the Middle, serie que marcó la pantalla chica a inicios de siglo.

La convención se desarrollará los días 3, 4 y 5 de julio en Espacio Riesco, donde los asistentes podrán encontrarse con destacadas figuras de la televisión mundial.

Frankie Muniz es el primer confirmado para Comic Con Chile 2026

Uno de los nombres que encabezará la celebración será Frankie Muniz, actor que alcanzó fama internacional al interpretar a Malcolm en la exitosa serie Malcolm in the Middle. Su participación genera especial expectativa, considerando el renovado interés que ha despertado la producción tras el estreno de su secuela en Disney+.

Otro de los invitados confirmados es Carlos Villagrán, actor mexicano que se ganó el cariño de varias generaciones gracias a su interpretación de “Quico” en El Chavo del 8, uno de los programas más populares de la televisión latinoamericana.

Desde la organización adelantaron que estos anuncios corresponden solo a una primera etapa y que próximamente darán a conocer más invitados internacionales, incluyendo una figura de reconocimiento mundial.

El fundador de Comic Con Chile, Francisco Arqueros, destacó la evolución que ha tenido el evento desde sus inicios:

“Partimos como un evento de nicho para los amantes de los cómics y las historietas. Ese es nuestro ADN y no lo transamos. Aun así, hoy vemos con orgullo todo lo que hemos logrado, con una comunidad que crece y cada vez convoca a más personas y nuevas generaciones que vienen a compartir su fanatismo”, señaló.

Además, extendió una invitación a quienes quieran sumarse a esta edición especial: “Los invitamos a todos a ser parte de esta gran fiesta, que será la celebración de los 15 años de Comic Con Chile con invitados de lujo”.

Las entradas para Comic Con Chile 2026 ya se encuentran disponibles a través la pagina web de PuntoTicket.

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