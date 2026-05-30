Ya hay fecha de estreno: Confirman a las 10 parejas que estarán en «Volverías con tu ex 2»

Desde Mega, revelaron un nuevo adelanto de su nuevo reality , «Volverías con tu ex 2″, que será conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

Además, la señal ya confirmó a las diez parejas de famosos que formarán parte de esta nueva apuesta televisiva. Por otro lado, las grabaciones ya comenzaron hace unos días, y tienen lugar en plena selva amazónica de Perú.

En el video, revelaron que el programa debutará en pantalla el próximo 8 de junio, inmediatamente después de la teleserie Reunión de Superados.

¿Quiénes son los participantes de Volverías con tu ex 2?

Según se puede ver en el adelanto oficial que subió Mega a sus redes sociales, las exparejas deberán reencontrarse en medio de un entorno extremo. El desafío comenzará con un salto desde un helicóptero a las aguas del Amazonas, para luego enfrentar distintas pruebas y convivir lejos de cualquier tipo de comodidad.

Uno de los momentos que más llamó la atención del avance fue una conversación entre Álvaro Ballero y su exesposa Ludmila Ksenofontova. “Ojalá podamos recuperar el proyecto de familia que teníamos”, le dice Ballero, mientras que ella responde: “Eso el tiempo lo dirá”.

Precisamente, Ballero y Ksenofontova fueron la primera pareja confirmada para el reality, luego de poner fin a su matrimonio tras 17 años juntos.

A ellos se suman Claudio Rojas y Hurubachi Pardo; Daniel Valenzuela junto a Yamila Reyna; además de Alex Dickerson y Mario Irazzoky.

El listado también incluye a Raimundo Cerda y Sofía Latorre; Nicole Moreno junto a Luis Mateucci; y a Estefanía Marquis con Carlos Águila.

Completan la lista Valentina «Guarén» Torres y Nicolás Solabarrieta; Yasmín Valdés con Mariano Brozincevic; y los últimos confirmados, Fernanda Brown junto a Christopher Peral.

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