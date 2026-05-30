Ya hay fecha de estreno: Confirman a las 10 parejas que estarán en «Volverías con tu ex 2»
El nuevo reality de Mega ya tiene fecha de estreno, además de 20 participantes confirmados, incluso, ya comenzaron las grabaciones.
Desde Mega, revelaron un nuevo adelanto de su nuevo reality , «Volverías con tu ex 2″, que será conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.
Además, la señal ya confirmó a las diez parejas de famosos que formarán parte de esta nueva apuesta televisiva. Por otro lado, las grabaciones ya comenzaron hace unos días, y tienen lugar en plena selva amazónica de Perú.
En el video, revelaron que el programa debutará en pantalla el próximo 8 de junio, inmediatamente después de la teleserie Reunión de Superados.
¿Quiénes son los participantes de Volverías con tu ex 2?
Según se puede ver en el adelanto oficial que subió Mega a sus redes sociales, las exparejas deberán reencontrarse en medio de un entorno extremo. El desafío comenzará con un salto desde un helicóptero a las aguas del Amazonas, para luego enfrentar distintas pruebas y convivir lejos de cualquier tipo de comodidad.
Uno de los momentos que más llamó la atención del avance fue una conversación entre Álvaro Ballero y su exesposa Ludmila Ksenofontova. “Ojalá podamos recuperar el proyecto de familia que teníamos”, le dice Ballero, mientras que ella responde: “Eso el tiempo lo dirá”.
Precisamente, Ballero y Ksenofontova fueron la primera pareja confirmada para el reality, luego de poner fin a su matrimonio tras 17 años juntos.
A ellos se suman Claudio Rojas y Hurubachi Pardo; Daniel Valenzuela junto a Yamila Reyna; además de Alex Dickerson y Mario Irazzoky.
El listado también incluye a Raimundo Cerda y Sofía Latorre; Nicole Moreno junto a Luis Mateucci; y a Estefanía Marquis con Carlos Águila.
Completan la lista Valentina «Guarén» Torres y Nicolás Solabarrieta; Yasmín Valdés con Mariano Brozincevic; y los últimos confirmados, Fernanda Brown junto a Christopher Peral.
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