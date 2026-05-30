«No me sentí tan cómodo con los nuevos jefes…»: Tres rostros del Club de La Comedia anunciaron su salida del programa

Este jueves se vivió un nuevo capítulo del estelar de humor de Chilevisión, el Club de La Comedia. Nuevamente, el espacio logró quedarse con el rating en su bloque, superando a la competencia.

Sin embargo, este viernes sufrió la pérdida de tres de sus rostros más importantes. Hablamos de los comediantes Diego Urrutia, Gon Trujillo y Lis, la Cubana.

Tres rostros del Club de La Comedia anunciaron su salida del programa

En conversación con La Cuarta, Diego Urrutia entregó más detalles sobre su salida del programa. Según explicó, llegó al estelar de la mano de Eduardo «Fido» Cabezas, uno de los exproductores de Chilevisión. El ejecutivo, eso sí, renunció hace algunas semanas para unirse a Mega.

Al respecto, Diego Urrutia comentó: «Sabía que Fido tenía que responderle a Julio César (Rodríguez), que eran dos personas que me inspiraban confianza, que saben de espectáculo y tienen humor y por eso yo decidí participar en el programa».

«Pero después se fue Julio, al rato se fue Fido y no me sentí tan cómodo con los nuevos jefes», agregó.

Entonces, el comediante tomó la decisión de salir del Club de La Comedia: «El programa comenzó a tomar otro rumbo, y despidieron a Pato Pimienta… entonces cuando se fue Fido yo ya había expresado mis ganas de irme, y al final se conversó y se logró llegar a un acuerdo«.

Respcto al cambio en los jefes de Chilevisión, profundizó: «el proyecto tomó otro rumbo que a mí no me acomodaba, la verdad… y claro, el cambio de jefe para mí también fue duro, porque yo estaba básicamente ahí por ellos y me interesaba estar ahí con ellos«.

«Lo pasé genial, fue un taller intenso de aprendizaje. Feliz de haber compartido con el elenco, pero me quitaba tiempo y ahora vuelvo a mis shows y a redes sociales», cerró Diego Urrutia, evidenciando una experiencia positiva en su paso por el programa.

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