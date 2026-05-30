Tomará acciones legales: Leonardo Farkas respondió con todo las graves acusaciones de rostro del espectáculo

Leonardo Farkas se vio envuelto en una polémica, luego de que en los últimos días surgieran fuertes declaraciones de parte de la panelista Claudia Schmidt, quien reveló detalles de una supuesta situación que habría marcado el quiebre de su amistad con el empresario.

La comunicadora aseguró: “Hay situaciones que se vivieron en las cuales yo, básicamente, no me dejo comprar por nadie y no tengo por qué estar aguantando situaciones de terceras personas”, señaló en una reciente intervención televisiva.

Posteriormente, el tema escaló luego de que Sergio Rojas afirmara que Schmidt le habría relatado episodios aún más delicados. Entre ellos, que Farkas supuestamente le ofreció apoyo económico para permanecer en Chile y que además la habría invitado a fiestras de carácter sexual.

Leonardo Farkas respondió con todo las graves acusaciones

Frente a la repercusión de estas declaraciones, el empresario decidió responder públicamente a través de un comunicado. En él, rechazó las acusaciones y entregó su versión de los hechos.

En el documento, Farkas aseguró que durante años mantuvo una relación de amistad con la panelista:

“Desde hace un tiempo Claudia Schmidt, a quien he ayudado desinteresadamente por mucho tiempo, solucionándole graves problemas financieros. Como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile, todas sus deudas personales, cientos de millones, pero cuando le informé que ya no le pagaría los excesos, decidió buscar protagonismo recurriendo a mi difamación e injuria, afectando seriamente el honor de mi familia”, expresó.

El filántropo también sostuvo que tomará medidas legales:

“La situación ha escalado a límites inaceptables. Así, he dado instrucciones precisas a mis abogados para que preparen las respectivas querellas criminales sin ninguna contemplación, ya sea contra ella y los demás que se han prestado para difundir su ilícito proceder”, concluyó.

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