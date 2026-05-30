30 May, 2026. 19:37 hrs

¿Calor en la Región Metropolitana?: Meteorólogo de Mega sorprendió con pronóstico para esta semana en Santiago

El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para los próximos días en Santiago, donde reveló altas temperaturas.

Por Sebastian Contreras

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