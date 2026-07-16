Influencer Nico Zhili cuenta por qué asegura que «el futuro es China» tras vivir en el gigante asiático

Lo que comenzó como una forma de mantener informados a sus amigos y familiares terminó transformándose en una carrera dedicada a mostrar la vida en China. Así lo contó el creador de contenido Nico Zhili durante una entrevista con RadioActiva, donde repasó su historia tras viajar al país asiático gracias a una beca para estudiar mandarín.

El profesional audiovisual recordó que jamás imaginó el alcance que tendrían sus publicaciones. «Decidí hacer contenido más que nada para documentar mi vida a mis amigos y familiares… y de un día para otro un video se hizo viral», relató. Ese inesperado éxito cambió por completo su rumbo. «Ahora estoy 100% dedicado a esto, hacer contenido sobre China cultural y es algo muy bonito que me llena bastante», agregó.

Nico Travesías en RadioActiva

Uno de los aspectos que más llama la atención de sus seguidores es el costo de vida en el gigante asiático. Según explicó, muchos productos son considerablemente más económicos porque se fabrican en el propio país. «Es muy barato. Yo diría que de dos a tres veces más barato que Chile», afirmó. Además, destacó que incluso en restaurantes de alto nivel los precios son accesibles y recordó una particular diferencia cultural: «No se dan propinas en China, no está la obligación».

Sin embargo, para Nico el mayor contraste no está únicamente en los precios, sino también en la calidad de vida y la seguridad. «Llegar a Chile es literal como volver al pasado. El futuro es China», comentó, asegurando que uno de los aspectos que más valora es poder desplazarse con tranquilidad a cualquier hora del día.

Su trabajo en redes sociales también le abrió importantes puertas. El creador fue invitado por la cancillería china a participar en un programa de intercambio junto a influencers de distintos países latinoamericanos. «Me seleccionaron a mí por Chile… nos dieron un certificado y un reconocimiento», recordó sobre una experiencia que lo consolidó como un puente entre ambas culturas.

Durante la conversación también abordó el acelerado desarrollo tecnológico del país, especialmente en inteligencia artificial y comercio electrónico. A su juicio, las plataformas digitales evolucionan a un ritmo muy superior al resto del mundo y marcarán el futuro de la creación de contenido.

Finalmente, Nico Zhili aprovechó la instancia para motivar a quienes sueñan con estudiar en el extranjero. «No importa de donde uno venga, siempre puede haber una beca», aseguró, destacando que las oportunidades académicas pueden cambiar por completo el rumbo de una persona. Mientras tanto, ya prepara nuevos proyectos de contenido que lo llevarán próximamente a recorrer Tailandia.

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