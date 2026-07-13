Paul Vásquez confirma que hay Flaco para rato y no le cierra las puertas a Viña: «En un momento pensé en retirarme, pero…»

Durante los últimos meses, Paul Vásquez, quien le da vida al icónico personaje «El Flaco» ha cumplido importantes hitos en su carrera y va por más. De hecho, confesó que está disponible para regresar al Festival de Viña del Mar.

Recordemos que en enero de este año, el comediante se presentó por primera vez en el Festival del Huaso de Olmué. De hecho, se pensó que pudo ser su última presentación con «El Flaco». Sin embargo, posteriormente confirmó que no se retirará todavía.

Y este viernes 10 de julio, estuvo en El Gran Chiste 2. Evento que se desarrolló en el Movistar Arena y que contó con la participación de destacados humoristas nacionales.

Y previo a su show, Paul Vásquez conversó con RadioActiva. Instancia, en la que se refirió a la posibilidad de volver al Festival de Viña.

Paul Vásquez no le cierra las puertas al Festival de Viña

En diálogo con la radio de la gente feliz, el humorista indicó: «Siempre todos los humoristas están dispuestos para Viña, todos. No hay nadie que no esté dispuesto para Viña».

«Todo lo que hicimos Olmué, todo lo que estamos haciendo hoy, El Gran Chiste 2, acá en el Movistar. Creo que ya con esto, ¿qué más pruebas necesitas de qué estamos disponibles para Viña, para Olmué y para todos los festivales de Chile?», añadió Paul Vásquez.

Además, confirmó que hay «Flaco» para rato. «En un momento pensé en retirarme, pero ya con esto, imagínate de Olmué al Movistar es un paso gigante para mí».

Vale señalar que este sábado, en El Gran Chiste 2 fue la primera vez que Paul Vásquez se ha presentado en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

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