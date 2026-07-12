Desde la actuación a la música: Estos son los nuevos participantes confirmados para el estreno de Fiebre de Canto

Chilevisión aprovechó el entretiempo del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 para seguir revelando a los participantes de Fiebre de Canto, su nuevo programa de talentos.

En esta oportunidad, el canal sorprendió al anunciar el ingreso de dos reconocidos actores nacionales que buscarán demostrar su talento sobre el escenario.

Estos son los nuevos participantes confirmados para el estreno de Fiebre de Canto

El primero de los confirmados fue Matías Oviedo, reconocido actor nacional que también ha tenido un paso destacado por la música.

Con los años desarrolló una destacada carrera en televisión, participando en teleseries como Floribella, No abras la puerta y Verdades ocultas, además de diversos proyectos en cine y teatro.

Sin embargo, la música también ha sido parte importante de su trayectoria. Integró la banda Julio Pino y posteriormente desarrolló su carrera como solista, experiencia que ahora pondrá a prueba en el nuevo estelar de Chilevisión.

También, fue protagonista de un tributo a Gustavo Cerati junto a su banda, por lo que ya es un consagrado vocalista.

El segundo nombre confirmado fue Etienne Bobenrieth, quien ha participado en producciones como Perdona nuestros pecados, Isla paraíso y Pobre novio, donde tuvo uno de los papeles principales.

Además de su carrera como actor, Etienne Bobenrieth también cuenta con experiencia en el canto gracias a su participación en montajes musicales, entre ellos Juana Rock, el musical de rock latino.

Con estas incorporaciones, Matías Oviedo y Etienne Bobenrieth se unen a Eva Gómez y Fernando Larraín, los primeros participantes que Chilevisión presentó durante el viernes.

Los demás participantes aún no son revelados por el canal. Además, el programa tampoco tiene una fecha de estreno, a la espera del término de Fiebre de Baile.

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