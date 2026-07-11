Revelan detalles del reencuentro entre Karol Lucero y Faloon en Volverías con tu ex? 2: «Fue tenso, muy muy tenso. Ella estaba enojadísima»

Un momento confrontacional tendrá lugar en el reality de Mega, «Volverías con tu ex? 2«. Esto, cuando ingrese Karol Lucero al encierro, una situación que se venía rumoreando hace unos días.

Ahora, fue él mismo quien confirmó su participación en el espacio, en el programa de farándula «Qué Te Lo Digo«. Sin embargo, no entrará como participante, sino para animar una actividad.

Revelan detalles del reencuentro entre Karol Lucero y Faloon en Volverías con tu ex? 2

Respecto a su participación, que ya fue grabada, Karol Lucero señaló al programa: «Prefiero no hablar de ello… Esperen verlo, ¡fue tenso!«.

Eso sí, la periodista Fanny Mazuela comentó en Zona de Estrellas cómo habría sido este reencuentro: «Karol Lucero viaja a Perú a una actividad, una activación. Era una actividad grupal, pero también tenía que ver con su reencuentro con Faloon Larraguibel«.

«Costó mucho primero que él convenciera a Faloon de tener una conversación en privado«, aseguró la periodista.

En esa misma línea, relató: «Él entra de sorpresa, obviamente Faloon no tenía ni idea, fue una especie de encerrona para ella. Se queda pero peinada para atrás. Y ahí Karol le dice: ‘por favor, conversemos’. Ella negada, no quería«.

«Se tardó bastante minutos en que ella accediera. No sé el contenido de la conversación (…) Pero fue tenso. Fue tenso el reencuentro, muy muy tenso. Ella estaba enojadísima«, reveló la periodista.

Respecto al regreso de Karol Lucero y su reencuentro con Faloon, sentenció: «Él entró a buscarla para ver este reencuentro televisivo, pero después que logra hablar con ella, hace la actividad«.

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