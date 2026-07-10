Lenny Tavárez y Justin Quiles entregan detalles inéditos sobre su Movistar Arena: «Nadie se lo va a esperar»

Previo a su concierto en el Movistar Arena de este sábado 11 de julio, Lenny Tavárez y Justin Quiles conversaron con RadioActiva para entregar detalles de este importante hito.

«Creo que va a ser una noche inolvidable para nosotros y para todo el que nos visite . Así que mañana Movistar Arena, no se lo pueden perder, lo mejor de Justin y lo mejor de Lenny. Dos horas de show, vamos a perrear, vamos a reír, vamos a llorar, vamos a hacer de todo», indicó Lenny Tavárez.

Además, los cantantes dieron a conocer que tienen unas sorpresas preparadas. Se trata de la presencia de cantantes chilenos en el concierto.

«Yo tengo dos invitados y Lenny tiene dos invitados que vienen mañana para el Movistar Arena», indicó Justin Quiles.

Además, agregó: «Pailita puede ser, pero hay otro también que nadie se lo va a esperar».

Por otro lado, confirmaron que a pesar de que esta es su última gira juntos, próximamente lanzarán un par de canciones.

«Vamos a soltar yo creo que dos temitas más para darle a la gente un perreo bien salvaje», indicó Justin Quiles

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