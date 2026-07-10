José Antonio Neme revela el curioso tratamiento estético al que se somete: «A mi edad hay que cuidarse…»

En la jornada de este jueves, José Antonio Neme reveló en el matinal de Mega «Mucho Gusto», el tratamiento que utiliza para cuidar su piel. Se trata de inyecciones de semén de salmón.

«¿No han escuchado del semen de salmón? Es espectacular (…) Yo los invito a todos mis amigos a que prueben semen de salmón», indicó el periodista en el programa, lo que no pasó desapercibido en el panel.

Vale señalar que este es un tratamiento estético, el cual tiene el fin de reparar los tejidos y la producción de colágeno. De este modo, favorece a la luminosidad, firmeza y elasticidad de la piel. Además, reduce la apariencia de las líneas de expresión.

Y recientemente, José Antonio Neme conversó con Página 7 entregó detalles de los beneficios de estas inyecciones.

José Antonio Neme entrega detalles de su tratamiento estético

En diálogo con el medio citado, el rostro de Mega indicó: «Busquen en internet. Tiene varias propiedades regenerativas, aumenta la producción de colágeno, suaviza un poco las líneas de expresión y hay muchos productos de cosmética que están hechos a base de exosomas y de semen de salmón».

En este sentido, José Antonio Neme indicó que últimamente usa diversas alternativas con el fin de cuidar su piel.

«Uso varios productos. A mi edad hay que cuidarse la piel. No se trata de verse más joven, sino de verse más descansado», señaló el periodista.

Asimismo, señaló que se somete a estos tratamientos debido a su alta carga laboral. «A mí me sirve, sobre todo porque duermo poco por mi trabajo. Creo que es muy importante», aseguró Neme.

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