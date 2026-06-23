«La que se va sin que la echen vuelve sin que la llamen»: José Antonio Neme reacciona a la llegada de conocida periodista a Mucho Gusto

Recientemente, se confirmó el regreso de una conocida periodista al matinal de Mega, «Mucho Gusto».

Estamos hablando de Katherine Ibáñez, quien dejó el espacio en abril con el objetivo de asumir nuevos desafíos dentro del mismo canal.

Sin embargo, en la jornada de este lunes, confirmó el regreso de la comunicadora al espacio matutino. De hecho, José Antonio Neme le dedicó algunas palabras.

Las palabras de José Antonio Neme por el regreso de Katherine Ibáñez a «Mucho Gusto»

Tras el regreso de la periodista al matinal, José Antonio Neme expresó: «Perdón, perdón, voy a hacer una desclasificación acá, a lo mejor algo incómoda, pero lo tengo que decir. Me encanta que la Kathy esté de vuelta. Lo mejor de este canal, la mejor periodista, la mejor editora, la mejor movilera».

En este contexto, el animador aprovechó de realizar una confesión. «Yo nunca estuve de acuerdo en que se fuera de este equipo, por eso es que yo le dije, cuando ella se iba a ir, la que se va sin que la echen vuelve sin que la llamen», indicó.

«Porque yo llevo muchos años en esta industria hija mía. Muchos años (…) Me encanta que estés de vuelta», añadió Neme

Por otro lado, Karen Doggenweiler también le dedicó unas palabras a Katherine Ibáñez por su regreso a Mucho Gusto.

«Tu trabajo, tu talento, tu oficio. Qué bueno, un tremendo aporte, así que estamos todos aquí celebrando tenerte con nosotros y tenerte de vuelta», indicó.

Por otro lado, la periodista también confirmó la noticia a través de una historia en su cuenta de Instagram. «De reportera en MG», escribió para acompañar el registro.

También te podría interesar leer en RadioActiva: «Dicen que soy el único que la mete en Argentina, pero el Benja Vicuña…»: Stefan Kramer deja la grande con nueva imitación mundialera

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google