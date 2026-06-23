«Dicen que soy el único que la mete en Argentina, pero el Benja Vicuña…»: Stefan Kramer deja la grande con nueva imitación mundialera

Luego del gran triunfo por 2 a 0 de este lunes de Argentina frente a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, Stefan Kramer sorprendió con una nueva imitación a Lionel Messi.

Vale señalar que el jugador del Inter de Miami fue la gran figura del encuentro. De hecho, marcó los dos goles del partido y se transformó en el goleador histórico del torneo.

«Estoy feliz por el resultado, el partido estuvo duro. Al principio me perdí el penal, por ahí porque vi la camiseta roja de Austria; por un momento pensé que era Chile y me asusté, fue difícil», indicó.

La imitación de Kramer a Lionel Messi

Además, en esta instancia, Stefan Kramer también lanzó una talla que involucra a un chileno muy conocido al otro lado de la cordillera.

«Dicen que soy el único que la mete en Argentina, pero en Argentina el Benja Vicuña también la mete», lanzó.

Posteriormente, Stefan Kramer promocionó los que serán sus primeros shows en Argentina, el próximo 4 y 5 de septiembre.

«Yo voy a comprar tickets para ir a ver a Stefan Kramer que va a tener su debut en Buenos Aires. Va a estar actuando el 4 y 5 de septiembre en el Teatro Abato», indicó el imitador.

«Cuando me imita a mí siempre se toca la oreja. No sé por qué me voy a quedar con la oreja en la mano», añadió.

«Y espero que la próxima invitación sea Lionel Scaloni para ir con De Paul», continuó Stefan Kramer.

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