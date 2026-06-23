Anuncian acciones legales contra famoso chico reality: «La violencia hacía una mujer no siempre son golpes»

Recientemente, Daniela Aránguiz respondió a unos dichos que hizo Luis Mateucci sobre ella. En este sentido, dio a conocer que tomó la decisión de llevar al caso a la justicia.

En «¿Volverías con tu ex? 2», el chico reality se refirió a su quiebre con exchica Mekano. Instancia, en la que reveló que supuestamente le mostró una ecografía.

La respuesta de Daniela Aránguiz

En sus historias de Instagram, la panelista de «Sigueme» compartió un video del reality, en el que el argentino indicó que habría sido amenazado por hermano de ella, Rigeo.

«Hasta cuando tengo que aguantar tanta violencia conmigo, tanta mentira», señaló Daniela Aránguiz para acompañar el registro.

Luego, la opinóloga compartió otra historia para desahogarse al respecto.

«Me siento profundamente triste, vulnerada y agredida como mujer. Durante mucho tiempo he tenido que soportar que Luis Mateucci hable constantemente de mí, exponiéndome y refiriéndose a temas extremadamente sensibles de mi vida», indicó.

«Esto me ha provocado un profundo dolor emocional y un desgaste que ya no puedo seguir normalizando. La violencia hacía una mujer no siempre son golpes, también existe la agresión psicológica y verbal, aquella que humilla, que expone, que hiere y que deja cicatrices que no se ven», añadió.

En este sentido, Daniela Aránguiz expresó: «Me duele profundamente que se realicen afirmaciones sobre un supuesto embarazo y otros aspectos íntimos de mi vida que niego categóricamente y que considero falsos, más aún cuando se trata de temas tan sensibles como la maternidad, las pérdidas gestacionales o experiencias que afectan profundamente a miles de mujeres».

«Hoy me siento cansada, cansada de sentirme herida, cuestionada y expuesta», añadió.

Además, Daniela Aránguiz afirmó: «Por esta razón he tomado la decisión de ejercer las acciones legales que correspondan para defender mi honra, mi dignidad y mi tranquilidad».

«Ha llegado el momento de poner límites a una situación que me ha causado un profundo daño emocional», finalizó

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