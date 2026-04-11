«No quiere estar con una mujer casada»: Daniela Aránguiz reveló el verdadero motivo por el que se divorció de Jorge Valdivia

La noche de este viernes, Daniela Aránguiz y Cuco Cerda fueron invitados al último capítulo de Podemos Hablar, donde abordaron distintos aspectos de su relación y también temas del pasado.

Entre ellos, un antiguo comentario de la exMekano, en el que señaló que nunca se divorciaría de Jorge Valdivia, pese a no estar juntos.

Daniela Aránguiz reveló el verdadero motivo por el que se divorció de Jorge Valdivia

En conversación con Diana Bolocco, la Daniela Aránguiz se refirió directamente a su situación con Jorge Valdivia: «Estoy divorciada legalmente, porque me sentí súper presionada», explicó.

Luego, detalló el motivo que la llevó a tomar la decisión, relacionado con su actual pareja, Cuco Cerda: «Yo ya estaba separada, no vivíamos juntos hace cuatro años, y un día llega el Jose y me dice, ‘¿tú te divorciaste con firma?’ y le digo que todavía no, y me responde que no quiere estar con una mujer casada«.

«Le encontré razón y apuré a mis abogados para poder divorciarme», agregó Daniela Aránguiz.

En ese momento, la conductora le recordó una antigua frase que generó polémica: «Increíble porque tú dijiste que nunca le ibas a dar el divorcio al Mago. Lo dijiste textual: ‘Te vas a morir siendo mi marido’«.

Frente a esto, Daniela Aránguiz bajó el tono a sus dichos: «Era una talla. A mí me daba lo mismo, pero yo creo que llegamos a un momento de la vida en que está bien separar las aguas. Lo habíamos hablado y siento que fue lo mejor. Fue súper tranquilo».

Además, aseguró que actualmente mantiene una buena relación con su exmarido: «Hoy nos llevamos súper bien, incluso se conocen con Jose. Yo no he tenido la posibilidad de conocer a su polola, pero lo veo feliz. Sé que está contento, mis hijos se llevan súper bien con su polola. Le deseo lo mejor, tenemos una relación como papás«.

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