11 Abr, 2026. 18:45 hrs
¿Calor en la Región Metropolitana?: Meteorólogo de Mega reveló alza en las temperaturas para este día de la semana
El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, reveló su pronóstico del clima para los próximos días en la capital, donde señaló un alza en las temperaturas.
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