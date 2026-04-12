«¿Qué les pasa en la cabeza?»: Coté López se defendió con todo tras criticada broma en redes sociales

Recientemente Coté López vivió un particular momento en sus redes sociales. Todo comenzó cuando se juntó con los colaboradores de su casino online, momento que subió a sus historias de Instagram.

En aquel momento, lanzó una broma que catalogó como «humor negro«, pero que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Coté López se defendió de las críticas tras desatinada broma en redes sociales

Así, en la historia de Instagram que más tarde borró, Coté López se reunió con dos cercanos, y comenzó a hablar de sus recientes pérdidas familiares: «Llegó la Claudia con Mario, otro funeral más, no han tenido mucho funeral», dijo.

«Ay, perdón, es que a Mario se le murió la mamá hace poquito; eso es muy triste, pero después otro amigo, ahora una mamá, no sé qué. Los veo solo por eso», explicó Coté López.

Por último, cerró con el siguiente mensaje: «Ustedes saben que soy de humor negro«.

Rápidamente, este extracto generó opiniones divididas entre su seguidores, lo que le significó una ola de críticas. Es por eso, que a través de una historia de Instagram, realizó su descargo para defenderse.

«Mi gente, ayer subí un video donde hablaba con Claudia y Mario que son familia (no trabajadores), donde antes del video nos reíamos porque últimamente solo nos vemos para funerales, ya sea de ellos o de mi familia», escribió de entrada Coté López.

«Estábamos riéndonos, ellos mismos me decían ‘bueno, cuando se muera alguien más nos volvemos a ver’ jajaja… Me conocen desde que nací», agregó la influencer.

En esa misma línea, explicó por qué borró el video: «Tenemos humor negro, pero lo bajé solo porque la gente obvio no lo entendería… No me río de que se le haya muerto personas, ¿qué les pasa en la cabeza?«.

«Me cago, es increíble cómo intentan todo el rato dejarme mal… Ya me tienen agotada», cerró Coté López.

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