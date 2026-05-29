«¿Me puedo desnudar?»: Roberto Cox sorprendió con inesperada consulta en vivo a sus compañeras y ellas accedieron

Roberto Cox es un hincha reconocido de Universidad Católica. Igual que sus compañeras en el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana», Allison Göhler y Andrea Arístegui.

De este modo, había un alegre ambiente de celebración en el espacio tras el triunfo del cuadro nacional frente a Boca Juniors por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras este resultado, los cruzados quedaron primeros en su grupo y pasaron a octavos de final del torneo de clubes más importante de Sudamérica. En tanto, los xeneizes quedaron eliminados y competirán en la Copa Sudamericana.

La reacción de Roberto Cox tras triunfo en Copa Sudamericana

En el inicio del matinal de CHV, el periodista indicó: «Que lindo triunfo». «A mí me da calor el triunfo», agregó mientras se desabrochaba la camisa para mostrar la polera de Universidad Católica que llevaba abajo.

Además, señaló: «Primera vez que un equipo chileno le gana boca en la Bombonera».

Acto seguido, Roberto Cox le hizo una inesperada pregunta a sus compañeras: «¿Me puedo desnudar?».

Sus colegas estuvieron de acuerdo, por lo que el comunicador se terminó sacando la camisa para mostrar completamentamente la polera de su equipo.

Posteriormente, Andrea Arístegui mencionó: «Finalmente, tiene que ver con la celebración de un triunfo de un equipo chileno. Y sabes que hay mucho colocolino. Hay mucho hincha de la U que me ha escrito para decir yo soy de otro equipo, pero estoy feliz».

«Los que son verdaderos hinchas del fútbol se alegran cuando un equipo chileno gana afuera», añadió.

Vale señalar que este momento que vivió en el matinal de Chilevisión fue compartido en redes sociales, donde generó múltiples reacciones.

«El lunes hizo más calor y no se la sacó»; «y la Andrea también es cruzada, que dupla»; «Es normal si pasan con frío», fueron algunos de los comentarios que les dejaron.

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