Universidad Católica hizo historia y Boca Juniors quedó en ridículo: prensa argentina y memes no perdonaron a los xeneizes

En la noche de este jueves, Universidad Católica dio el batacazo y venció en la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 por 1 a 0 a Boca Juniors.

De este modo, el cuadro nacional se posicionó en los octavos de final del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

El único gol del partido fue obra de Clemente Montes. De este modo, Universidad Católica quedó en el primer lugar del grupo, seguidos por Cruzeiro de Brasil.

En tanto, Boca Juniors quedó en el tercer lugar, por lo que ahora competirá en Copa Sudamericana, donde tendrán que enfrentar a O’Higgins.

Las reacciones que dejó el triunfo de Universidad Católica frente a Boca Juniors

No caben dudas de que el triunfo de los Cruzados fue una sorpresa. El favorito era el cuadro xeneize, por lo que el resultado generó diversas reacciones.

La prensa argentina no tuvo compasión con Boca Juniors. De hecho, el medio TyC lo tildó la derrota de «Fracaso Total» y desde Clarin como «Papelón que no tiene explicación».

En este sentido, como era de esperar, las redes sociales también hicieron lo suyo y se viralizaron diversos memes sobre el encuentro. Gran parte de estas, fueron burlas en contra de los trasandinos.

Todos yendo a defender el area de Universidad Católica pic.twitter.com/53wQ1zxq0M — Chilean Premier League (@AbranCancha8) May 29, 2026

Vale señalar que este triunfo de Universidad Católica es el primero de un club chileno enfrentando a Boca Juniors en La Bombonera.

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