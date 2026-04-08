«¿Dónde está la roja y mi penal?»: Estos fueron los memes que dejó la derrota de Universidad Católica frente a Boca Juniors

En la noche de este martes, Universidad Católica cayó frente a Boca Juniors en su primer partido por la fase de grupo de la Copa Libertadores. Situación que generó múltiples reacciones en internet, donde llovieron los memes.

Vale señalar que los argentinos abrieron el marcador con un gol de Leandro Paredes, quien aprovechó un mal despeje de los Cruzados para anotar un golazo desde fuera del área.

En tanto, en el segundo tiempo, Adam Bareiro hizo el segundo luego de una gran jugada colectiva de Boca Juniors.

Mientras que en el minuto 83, la Universidad Católica pudo descontar. En concreto fue Juan Ignacio Díaz, quien marcó y le dio algo de esperanza al cuadro chileno, que empezó a generar más oportunidades.

Sin embargo, el cuadro nacional no pudo conseguir el empate en su primer partido de la fase de grupos, en el cual se vieron superados por Boca Juniors.

Cabe destacar que el encuentro no estuvo exento de polémicas, y el árbitro uruguayo Gustavo Tejera fue muy criticado. Una de las jugadas más polémicas fue un planchazo de Marcelo Weigandt, a Justo Giani, el que no recibió sanción.

Los memes que dejó la derrota de Universidad Católica frente a Universidad Católica

Como era de esperar, esta derrota generó múltiples memes en redes sociales. En este sentido, diversos hinchas de otros equipos usaron la creatividad para burlarse de Universidad Católica.

A continuación te dejamos algunos de los memes:

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