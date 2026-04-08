De Quilpué a Hollywood: la historia de la chilena que es parte del elenco de la esperada película de Michael Jackson

Durante la jornada de este jueves, RadioActiva tuvo una entrevistada de lujo. Hablamos de Frescia Belmar, también conocida como Fresha, bajista originaria de Quilpué que vive en Estados Unidos, quien ha sido confirmada como parte del elenco de «Michael», la esperada película biográfica de Michael Jackson, donde interpretará a la icónica guitarrista Jennifer Batten.

En este sentido, en conversación con Victor Aranda la chilena dio a conocer cómo llegó a la producción de la cinta, lo que definió como algo «super random».

Frescia Belmar dio a conocer que estaba en el gimnasio, cuando recibió un mensaje de texto, en el que le preguntaron si es que tocaba guitarra. Además, le pidieron si es que podía hacer un video tocando sin todavía decirle para que.

De este modo, contó que dejó de lado su entrenamiento físico y se grabó tocando «Hot Stuff» en su closet.

«El único lugar que tenía como ordenado y con luz. Lo demás era un desastre», señaló Fresha.

«Mandé el video con el pelo así todo loco y les encantó y me eligieron», agregó.

«Me dijeron ‘ok, nos gusta, a la producción le encantaste, estás seleccionada, tienes el trabajo’. No te podemos decir para qué es todavía porque es una confidencia. Tú ya sabes que cuando te dicen eso es muy importante», continuó la chilena que es parte de «Michael».

Frescia Belmar revela detalles de sus inicios

La artista nacional que reside en Los Ángeles desde 2018 recordó cómo fueron sus inicios.

«Me vine con un gran sueño (…) Y los primeros años fueron super difíciles, pero yo creo que lo que ha pagado es la persistencia, la constancia y el no giving up», relató Fresha.

«Aunque suene súper cliché, las veces que te caes y que fracasas son muchas más de las victorias. Al final es como que no hay que rendirse y seguir», añadió.

Además, dio a conocer que antes de dar este salto al cine, ya había consolidado su carrera tocando con artistas de la talla de Herbie Kancock y Karol G.

Por otro lado, también se refirió a su experiencia de trabajar con Jaafar Jackson, quien es el sobrino del «Rey del Pop». En este contexto, señaló: «El chico de verdad como que él él lleva a Michael adentro… su forma de ser super tierno, super tranqui, superdulce, super humilde también y super trabajador».

Asimismo, se refirió a su proyecto Fresha, una propuesta de electro-funk y R&B. De este modo, adelantó que planea una gira que incluirá Chile y Europa.

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