«Se me perforó parte del intestino»: Conmoción por recordada figura del espectáculo que atraviesa delicado estado de salud

Hace algunos días, se dio a conocer que la cantante Kathy Orellana estaría atravesando un complejo momento de salud. Este viernes, se conocieron los detalles respecto de su hospitalización, estado en el que está hace más de 10 días.

La exintegrante de Rojo, fama contra fama habló sobre su situación en el más reciente capítulo de Primer Plano, donde explicó que permanece internada en un hospital de Rancagua debido a una peritonitis.

Conmoción por recordada figura del espectáculo que atraviesa delicado estado de salud

Para Primer Plano, Kathy Orellana explicó: “Estuve en riesgo vital, se me perforó parte de mi intestino porque tenía unas úlceras que se generaron desde el bypass gástrico y no me cuidé. Usé este medicamento para el dolor, ketorolaco, y provocó que se me debilitaran las paredes del intestino y la úlcera se reventó”.

Además, Denisse Orellana, hermana de la cantante, relató que todo ocurrió el domingo 10 de mayo, durante la celebración del Día de La Madre, cuando la artista se desplomó en el baño de su casa.

Según contó en el programa, el personal médico les advirtió que, de haber pasado algunas horas más sin atención, el desenlace pudo haber sido mucho más grave.

“Su hijo fue pieza primordial porque él dio el aviso. Ella vive sola con él, él dio el aviso de que su mamá estaba mal”, señaló la familiar en el programa.

Desde el recinto asistencial donde continúa hospitalizada, Kathy Orellana también aprovechó de pedir ayuda debido a las transfusiones de sangre que ha necesitado durante su tratamiento: “Estoy en un proceso donde me están transfundiendo sangre, necesito dadores de sangre aquí en el Hospital Regional de Rancagua, llevo 13 días internada, por eso no estoy haciendo videos, ni nada”.

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