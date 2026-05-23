«Tú sabes el afecto que te tengo»: La emotiva despedida de Rodrigo Sepúlveda a joven periodista de Mega

Un emotivo momento se vivió este viernes en Meganoticias Alerta, luego de que Rodrigo Sepúlveda dedicara una sentida despedida en pantalla a uno de los periodistas del equipo.

Se trata de Diego Muñoz, quien decidió dejar el canal tras casi tres años para asumir nuevos desafíos profesionales. Durante su último despacho para el noticiero, el comunicador recibió cariñosas palabras por parte del “Sepu”.

La emotiva despedida de Rodrigo Sepúlveda a joven periodista de Mega

“Quería tomarme diez segundos para despedirme de Diego. Gracias por tu amistad, por tu talento y por tu trabajo”, expresó Rodrigo Sepúlveda, tras terminar el despacho.

Luego, recordó los inicios del periodista en la señal y destacó su crecimiento profesional dentro del equipo de prensa:

“Nos conocimos desde que partiste los fines de semana y me alegro tanto de tus éxitos. Hoy es tu último programa con nosotros en Alerta, vas a emprender otros rumbos. Que te vaya excelente, porque donde llegues te va a ir bien, porque eres un gran ser humano. Un tipo muy leal, muy profesional, muy honesto”, comentó.

“Acá se te va a extrañar mucho, pero obvio. Las puertas de Alerta siempre van a estar abiertas para ti. Tú sabes el afecto que te tengo. Siempre esa sonrisa y abrazo fueron honestos, y yo lo sentí desde el primer día”, agregó el conductor.

Por último, el Sepu, cerró su mensaje con palabras de cariño y buenos deseos para el futuro de su compañero: “Es un tipo joven… te va a ir la raja en la vida. Un abrazo, amigo… lindo, se te quiere”.

Conmovido por el gesto, Diego Muñoz respondió brevemente y agradeció el apoyo recibido por parte de sus compañeros: “Gracias, Rodrigo querido. Te agradezco a ti y al equipo. Nos estaremos encontrando por ahí”, señaló.

Tras el emotivo intercambio, el periodista dejó el despacho entre aplausos del equipo presente en el estudio, quienes también quisieron despedirlo en pantalla.

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