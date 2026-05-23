Tuvo que ser operada de urgencia: Helhue Sukni preocupó tras compartir su complejo estado de salud

La reconocida abogada y sensación en las redes, Helhue Sukni, generó preocupación entre sus seguidores tras compartir un video desde la clínica.

Según reveló, tuvo que someterse a una cirugía de urgencia, tras una complicación en su estado de salud. Pero no solo eso, ya que aseguró que este incidente sería solo uno de los que ha hecho de este 2026, el peor año de su vida.

Helhue Sukni preocupó tras revelar complejo estado de salud

A través de sus redes sociales, Helhue Sukni subió un video desde la clínica, y reveló su situación: «Estamos en la guinda de la torta. Este año, 2026, tengo que agradecer a Dios porque estoy viva y porque mis papás están vivos. Pero este año ha sido, lejos, el peor año de mi vida. Me creerán que, ayer, me operaron con carácter urgente«, comentó de entrada.

Al respecto, la abogada señaló que le encontraron un absceso, que debía ser tratado urgentemente para evitar futuras complicaciones. «Me tuvieron que operar con carácter de urgente porque se me estaba yendo la pus hacia el interior, así es que estoy para la ca…«, explicó.

Helhue Sukni también aprovechó el momento para desahogarse: «Empecé el año tratando de deshacerme de ese pololo nefasto. Después, se me va la ‘bombona’ de la casa. El tránsito de nanas que tuve… la primera se enfermó, duró un día. La segunda… le reventaron la casa al marido. Tercera nana… se fue a carretear y no volvió. Cuarta nana, la señora que tengo ahora, reclama todo el día».

«Después del asalto a mis papás, me empieza mi dolor de riñones, me empieza a ir mal en la pega, andando al tres y al cuatro. Después se va mi hermano preso, ahí en todas las portadas de farándula. La Wiwi tiene a su guagüita, la tienen que traer a la clínica y está dos meses internada«, agregó.

Por último, cerró: «Yo creo que ustedes cachan que ha pasado semanas que no hago videos porque mi ánimo ha estado por los suelos, porque he tenido uno u otro problema. De verdad que este año ha sido nefastamente malo. Pero bueno, al mal tiempo, como ahora que está nublado, buena cara«, comentó Helhue Sukni.

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