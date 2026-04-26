«Los odio con toda mi alma…»: Helhue Sukni explotó contra Canal 13 tras reportaje que vinculó a su hermano con millonario crimen

Helhue Sukni utilizó sus redes sociales para responder con dureza a un reportaje emitido por Canal 13 en su noticiero central, donde se vinculaba a su hermano con una banda dedicada al tráfico de cobre.

La abogada rechazó de forma categórica la información y aseguró que tomará acciones legales contra el canal.

Helhue Sukni explotó contra Canal 13 tras reportaje que vinculó a su hermano con millonario crimen

A través de un video publicado en Instagram, Helhue Sukni desmintió los antecedentes expuestos en el reportaje: «Mi hermano, que está escondido allá, el Karim, que no está preso. Este video va dirigido para el que hizo el reportaje».

Además, cuestionó directamente el contenido de la nota, asegurando que es falso que su hermano tuviera un rol clave en una supuesta red de exportación ilegal de cobre.

En su descargo, también adelantó medidas judiciales: «Voy a dulcear, ¿saben lo que es dulcear? Les voy a sacar la terrible, como dicen mis presos, indemnización».

La abogada también manifestó su molestia por cómo fue presentada en el reportaje: «Hablan de la abogada de los narcotraficantes. Yo soy abogada de todo el mundo, para que ustedes sepan, no de narcotraficantes solamente».

«Deberían haber hecho reportaje a los cabecillas del norte, los del sur y no haberse agarrado de mi hermano. Perdón, haberse agarrado de mí para hacer propaganda. Pobres infelices, no tienen que hablar. Los odio con toda mi alma, estoy preparando la querella«, cerró la abogada.

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