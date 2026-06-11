Mauricio Medina sorprende con advertencia para El Flaco: «Esa alusión que me hicieron»

Recientemente, Mauricio Medina, conocido como el «Indio» dejó en claro que no tiene intenciones de volver a juntarse con Paul Vásquez, con quien por años conformó el exitoso dúo Dinamita Show.

El comediante que hace un tiempo sufrió la amputación de uno de sus pies se refirió a unos chistes que El Flaco lanzó al respecto. Algo que sin dudas no le gustó.

«La relación está cortada» e «Indio, te paseo» fueron algunas de las tallas que Paul Vásquez lanzó en la última versión del Festival del Huaso de Olmué.

Mauricio Medina asegura que le va a responder a El Flaco

El humorista conversó con La Cuarta y dejó en claro que no tiene intenciones de retomar Dinamita Show que este 2026 cumple 30 años desde su debut en el Festival de Viña del Mar.

«Podría haber sido, pero ya no», expresó Mauricio Medina. Además, agregó: «No me gusta darle vuelta porque yo hace mucho rato que tomé mi decisión y listo».

Además, indicó que siempre le preguntan El Flaco sobre la posibilidad de un regreso y no a él. «A mí no me han preguntado nunca. Y yo no estoy de acuerdo en volver. Siempre le preguntan al Flaco, le preguntan a otras personas, pero ten por seguro que no hay ninguna posibilidad», aseguró.

Por otro lado, Mauricio Medina se refirió a los chistes que lanzó su examigo en el Festival del Huaso de Olmué 2026. «En su momento no respondí porque no creí que era necesario, pero ahora simplemente voy a responder a esa alusión que me hicieron», mencionó.

«voy a responder a través de las tablas», aseguró el comediante.

Es importante mencionar que recientemente, El Indio estrenó su nueva rutina «Yo también tengo algo que decir». Y este viernes 12 de junio se presenta en Club Chocolate. La entradas se pueden adquirir en Passline.

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