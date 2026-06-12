Diego Pánico entrega actualización de su estado de su salud y manda especial mensaje a rostro de TV: «Si hubiera tenido un hijo…»

Durante los últimos días se ha desarrollado gran preocupación con respecto a la salud de Diego Pánico. Esto después de que se dio a conocer que el creador de contenido fue internado tras sufrir una trombosis en una de sus piernas.

En este sentido, en el transcurso de estas complejas jornadas, se vio que el influencer estuvo bien acompañado por parte de Adriana Barrientos, quien a través de redes sociales ha entregado detalles del estado del joven.

Y recientemente, el mismo Diego Pánico recurrió a su cuenta de Instagram para actualizar su situación. Asimismo, agradeció el apoyo de «La Leona».

Diego Pánico actualiza su estado de salud

En una historia, el joven señaló: «Ha sido una semana muy compleja. Las primeras 72 horas fueron de riesgo vital. Estuve internado en la UTI, sedado, sin poder responder mensajes, sin saber qué iba a pasar conmigo».

«Sigo con riesgo, porque tengo trombosis en la pierna derecha y también una trombosis silenciosa en la izquierda. El cirujano va a evaluar ahora mi sangre para ver qué está pasando», añadió Diego Pánico.

Además, el influencer dio a conocer que cuando tenía 15 años vivió una situación similar. Además, agradeció todo el apoyo recibido. «Me sostienen en este proceso y confío en que Dios tiene la última palabra», indicó.

Por otro lado, en otra historia Diego Pánico tuvo palabras dedicadas especialmente para Adriana Barrientos. Esto debido a todo el apoyo de su parte.

«Gracias por no dejarme solo. Ese día nos informaron que sería trasladado a Los Ángeles, Chile, y Adriana, entre lágrimas, me dijo: ‘Yo nunca fui mamá, pero si hubiera tenido un hijo, me hubiera gustado que fueras tú’. Ella no quería que me fuera», expresó.

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