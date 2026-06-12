Recientemente, el periodista nacional Mauricio Israel estuvo presente en el espacio Frente a Frente a de Patricia Maldonado. Instancia, en la que se sinceró sobre momentos complicados de su vida.

En concreto, el comunicador se refirió a duros momentos económicos que atravesó y las deudas que tuvo, lo que incluso hizo que saliera de televisión y estuviera 15 años fuera de Chile.

Mauricio Israel se sincera

En esta oportunidad, Paty Maldonado le consultó al periodista si es que sentía rencor con alguien. Frente a esto, el comunicador aseguró que «en algún momento lo tuve».

Posteriormente, Mauricio Israel, quien actualmente trabaja en el canal TV+, indicó: «Fueron 15 años muy complicados, pero me sirvieron para darme cuenta que al final del día culpar al resto de las cagadas que se manda uno no tiene ni una gracia».

«El tema es que, hasta el día de hoy, después de 15 años, tras resolver todos mis temas y salir de mis problemas, sigo siendo un delincuente, sigo siendo un ladrón, sigo siendo un estafador para la gente, y eso duele», añadió el comunicador.

Además, Mauricio Israel aseguró que ya solucionó sus problemas con Rodrigo Herrera, a quien ya la habría pagado lo que le debía. Algo que le costó «un mundo».

«Ahora nos vemos, nos abrazamos y la cosa sigue», aseguró. «A él le sirvió en un momento determinado más que yo le debiera a que le pagara; por lo tanto, él aprovechó su momento. Guardar rencor sería una tontera de mi parte», añadió.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google