Preocupación por el estado de salud de Emilia Dides: Julio César Rodríguez entregó la noticia

La semifinal de Miss Universo Chile 2026 contó con una inesperada ausencia. Se trata de Emilia Dides, quien tenía previsto presentarse durante el desfile de las candidatas, pero finalmente no pudo asistir.

Su inasistencia fue informada en plena transmisión por Julio César Rodríguez, quien explicó los motivos de la inesperada baja. De este modo, dio a conocer que fue producto de una urgencia médica.

«Inna, sabes que hoy día, en la pasarela que viene a continuación, Emilia cantaba, iba a hacer su show mientras desfilaban las candidatas. Lamentablemente, tuvo una urgencia médica», expresó.

Julio César Rodríguez informó ausencia de Emilia Dides

Tras confirmar la ausencia de la cantante y modelo, JC Rodríguez entregó detalles de su ausencia y la presentación que había preparado.

«Le queremos mandar desde acá un saludo gigante, sabemos que está mejor, que está bien. Esperamos que se recupere para que la próxima semana nos acompañe y esté haciendo su espectáculo aquí»,

«Era realmente muy bello. Lamentablemente, esta urgencia médica hizo que no nos acompañara», añadió JC Rodríguez.

Vale señalar que hasta el momento, Emilia Dides no ha revelado de manera pública cuál fue el problema de salud que la afectó ni ha entregado detalles sobre la urgencia que la obligó a cancelar su presentación.

Eso sí, según señaló Julio César Rodríguez, la cantante se encuentra en mejor estado. De hecho, desde la organización esperan que pueda participar en la gran final de Miss Universo Chile 2026, programada para el próximo 2 de agosto.

También te podría interesar: Impacto por la emotiva salida de una de las grandes figuras de Vecinos al Límite: «Estoy sin palabras»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google