Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: revisa los vehículos que no pueden circular este martes 28 de julio

¡Atención RadioActivos! Desde el 1 de mayo que está rigiendo la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que tiene el fin de cuidar la calidad del aire y que estará en vigencia hasta el 31 de agosto.

La iniciativa se traduce en que diversos vehículos no pueden circular durante días determinados dependiendo del último número de su patente.

Vale señalar que la restricción vehicular se aplica en meses de otoño e invierno. Justamente cuando aumenta más la contaminación. Además, es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

La medida rige entre lunes y viernes (excepto feriados), entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Restricción vehicular para este martes 28 de julio

Los vehículos con restricción vehicular en Santiago durante el martes 28 de julio, son aquellos con patentes que terminan en los siguientes números.

Automóviles catalíticos y que se inscribieron antes del 1 de septiembre del 2011: 0 y 1.

Automóviles no catalíticos y que no tienen sello verde: 0, 1, 2 y 3.

Motocicletas de antes del 2002: 0, 1, 2 y 3.

Motocicletas que se inscribieron entre el 2002 y septiembre de 2010: 0 y 1.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 0, 1, 2 y 3.

Transportes de carga que no cuentan con sello verde: 0, 1, 2 y 3.

Vale señalar que se podría ampliar la restricción vehicular. Esto en caso de que se declare alerta, preemergencia o emergencia ambiental.

Multas

Es importante que la ciudadanía esté pendiente a la restricción vehicular. De este modo, no se exponen a multas y cuidan la calidad del aire.

Las sanciones por incumplir la normativa oscilan entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce aproximadamente de $70 mil a $90 mil.

Para conocer más información sobre la restricción vehicular, los conductores pueden ingresar al sitio web oficial de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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