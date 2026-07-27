Confirman cierre de diversas estaciones del Metro de Santiago por incendio en estación Santa Isabel

Metro de Santiago informó durante la tarde de este lunes el cierre de la estación Santa Isabel, correspondiente a la Línea 5.

La empresa dio a conocer la medida a través de sus canales oficiales e indicó que comenzó desde las 17:12 horas.

De acuerdo a lo que sabe, todo habría iniciado por un foco de fuego en un carro. De este modo, Bomberos se encuentran realizando un procedimiento en el lugar.

Sin embargo, Metro de Santiago no ha entregado un reporte oficial sobre cómo se originó el incendio.

Quienes necesiten utilizar el tren subterráneo pueden revisar el estado de la red a través del sitio web de Metro o consultar las actualizaciones en los perfiles oficiales de la empresa en X y en la cuenta de Red Movilidad.

Actualmente, las estaciones cerradas son: Irarrazabal, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano (combinación suspendida), Bellas Artes y Plaza de Armas (combinación suspendida).

Noticia en desarrollo…

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