Impacto por la emotiva salida de una de las grandes figuras de Vecinos al Límite: «Estoy sin palabras»

El más reciente episodio del reality de Canal 13, Vecinos al Límite estuvo marcada por la emotiva eliminación de unos de los participantes.

Resulta que Princeso tuvo que abandonar el encierro tras perder un intenso duelo.

El participante, cuyo nombre real es Leonardo Vallana debía enfrentarse inicialmente a Camilo Huerta. Sin embargo, el preparador físico no pudo competir debido a una lesión, por lo que Cote ocupó su lugar.

La prueba consistió en superar un circuito de distintas etapas. Los participantes debían desenredar tres cuerdas entre una estructura de palos, encestar pelotas en una canasta ubicada en altura y encender un camino de fuego para conseguir la llave ganadora.

Finalmente, Cote se impuso en la competencia y dejó fuera a Princeso.

Emotiva salida de Princeso

«Aquí pudimos conocer más a Leonardo que a Princeso. Me apena que nos despidamos», indicó Karla Constant.

En tanto, Princeso visiblemente afectado indicó: «Es una despedida difícil, más que en Mundos opuestos. Creo que aquí estuvo Leonardo muchas veces, y me gané el cariño de mucha gente. Estoy sin palabras».

Posteriormente, el joven se tomó un tiempo para despedirse de sus compañeros e incluso pedir disculpa por algunas de sus actitudes.

En este sentido, Princeso se sacó camiseta azul que llevaba puesta y mostró que debajo tenía la del equipo verde. Gesto que fue dedicado a algunos de sus compañeros.

«Esto es para Farid, Érika, Mopa, Flo, los llevo en el corazón siempre. El equipo verde me cambió hasta la forma de pensar. Si Joche me cuidó, les pido disculpas a los chicos por frustrarles sus sueños», mencionó.

Luego, se disculpó con Matías por haber insultado a su madre durante una antigua discusión. «El verdadero Leonardo no caliente jamás lo habría hecho», aseguró.

Sin embargo, esto no fue todo. La despedida tuvo un último momento inesperado. Nabila se acercó a Princeso y le dio un piquito antes de su partida.

El gesto ocurrió luego de que el participante asegurara que eso era lo único que le había faltado vivir durante su paso por el reality de Canal 13.

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