Princeso sorprendió en «Vecinos al Límite» por candente beso con ex de Julio César Rodríguez

Recientemente, se vivió un llamativo momento en el reality de Canal 13, Vecinos al Límite. Instancia, en la cual una participante protagonizó un coqueto momento junto a Princeso.

Se trata ni más menos que de Laura Prieto, quien ha dado mucho que hablar desde su ingreso. De hecho, se ha estado vinculando con el joven Bimza. Sin embargo, en esta oportunidad se dejó llevar.

El coqueto momento entre Laura Prieto y Princeso

Vale señalar que el coqueto momento se generó debido a que la máxima autoridad del reality, Charly anunció que quien consintiera a Princeso por 20 horas ganaría 10 segundos de ventaja para la próxima competencia.

Frente a esto, Laura Prieto hizo una propuesta. «Yo le ofrezco un baile privado y, por qué no, un piquito», ofreció.

En este sentido, la actriz y ex de Julio César Rodríguez cumplió con lo que prometió en la fiesta y le bailó y le dio un comentado beso a Princeso. Algo que generó múltiples reacciones entre los participantes del espacio.

Además, la actriz empezó a cumplir su promesa desde antes. De hecho, le había dado un masaje al chico reality previo a la fiesta.

Posteriormente, la apuesta tuvo efectos en la competencia. Resulta que el equipo azul pudo obtener esos 10 segundos extras en la prueba que se llevó a cabo posteriormente. De este modo, se posicionaron en el segundo lugar. Un resultado que resulta importante, considerando la intensa y peleada competencia.

«Esos 10 segundos fueron claves», aseguró Laura Prieto.

Sin embargo, es importante señalar que la ex de JC Rodríguez se ha mostrado interesada en Bimza en el encierro.

De hecho, mencionó: «Él tiene 23 y, paradójicamente, tengo la misma diferencia de edad que tengo con Julio (César Rodríguez), pero al revés. Las vueltas de la vida».

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