«El mundo va a tener muchos cambios…»: Latife Soto impactó con preocupante predicción sobre el temporal en Chile

En medio del intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país, Latife Soto compartió una inquietante predicción sobre los fenómenos climáticos que, según aseguró, se registrarían durante este año.

La tarotista habló del tema en La hora de conversar, donde afirmó que este evento sería solo el comienzo de una serie de episodios similares.

Latife Soto impactó con preocupante predicción sobre el temporal en Chile

Durante la conversación, a la médium le preguntaron si el actual temporal podría ser un hecho histórico: “Se ve que este es de los primeros eventos que van a existir de aquí a fin de año. Van a haber más”, respondió.

“Lo que tú me estás preguntando es porque la tierra, nuestro planeta, estos cinco continentes, ya están en un proceso como de purga, de limpieza; tiene que haber un cambio”, sostuvo.

En esa línea, Latife Soto explicó: “El mundo va a tener muchos cambios y todo tiene que ver con el agua, el viento y la luna. Como que todos estos elementos se van a empezar a juntar para crear un cambio en la geografía de nuestros continentes”.

Incluso, aseguró que algunos sectores del mundo podrían verse gravemente afectados: “Todos los sectores costeros de Europa, de América del Norte, Canadá, todos esos lugares, van a quedar sumergidos bajo el agua”, afirmó.

Respecto al sistema frontal que afecta a Chile, Latife Soto advirtió sobre los riesgos asociados: “Cuando llueve hartos días, la tierra se suelta, y ahí ya hay lugares que, con todo lo que ha pasado, que hemos tenido mucha sequía, entonces se van a producir desprendimientos de tierra, cerros”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a poner atención a la situación de las represas: “Viene mucha agua y ojo con las represas, porque pueden llenarse de mucha agua y van a querer soltar un poco. Ahí es donde hay que tener cuidado”, concluyó la vidente.

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