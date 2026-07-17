Ganó un Oscar y era una de las más queridas por el público: Fallece a los 81 años recordada actriz que brilló en Mi Pobre Angelito

El mundo del cine está de luto. Este viernes se confirmó la muerte de Brenda Fricker, actriz irlandesa recordada por interpretar a la Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2, y por convertirse en la primera intérprete de su país en ganar un premio Oscar.

La noticia fue confirmada por su representante, quien informó que la actriz falleció a los 81 años tras enfrentar una enfermedad.

Fallece a los 81 años recordada actriz que brilló en Mi Pobre Angelito

A través de un comunicado, su agente Phil Belfield lamentó profundamente la partida de la actriz: “Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin ella”, expresó, según consignó The Sun.

“Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el corazón de muchísimos fans del cine y la televisión de todo el mundo”, añadió.

Brenda Fricker alcanzó reconocimiento internacional en 1990 al ganar el Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en Mi pie izquierdo, donde compartió pantalla con Daniel Day-Lewis.

Sin embargo, para millones de espectadores su personaje más recordado fue el de la Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, película estrenada en 1992 y protagonizada por Macaulay Culkin.

Con este rol, se ganó el corazón de miles de espectadores, que hasta el día de hoy recuerdan con cariño las enseñanzas de aquella misteriosa mujer en la película navideña.

A lo largo de su carrera también fue parte de numerosas producciones de cine y televisión. Su último trabajo acreditado fue The Miracle Club, estrenada en 2023.

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