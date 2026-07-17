Lluvia en Santiago: HOY sería la jornada más crítica del temporal, podrían caer más de 100 mm y habrán fuertes vientos en la capital

El sitio especializado en meteorología, Meteored, nuevamente entregó actualizaciones sobre el temporal que azota a nuestro país durante estos días.

En específico, se refirieron a la jornada de este fin de semana en Santiago, donde aseguraron, hoy será la jornada más intensa, mientras que el sábado habrá una pausa, y luego podrían volver las lluvias la próxima semana. Revisa el pronóstico de Meteored a continuación:

HOY sería la jornada más crítica del temporal

Acorde a la información del medio citado, existió una baja en la intensidad de las precipitaciones, pero la lluvia continuará en la Región Metropolitana.

El escenario volverá a intensificarse durante la tarde y la noche de hoy, viernes. Para esta jornada, se proyectan rachas de viento de entre 50 y 60 km/h en la cuenca de Santiago, mientras que en sectores precordilleranos podrían acercarse a los 70 km/h. En la cordillera, en tanto, las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h.

Según las proyecciones del modelo ECMWF, las comunas del norte y poniente de la capital podrían acumular cerca de 130 mm de lluvia hasta ese momento. En el centro de Santiago, los montos podrían llegar a los 90 mm.

A esto se sumarán intensas nevadas en la cordillera.

El pronóstico para el fin de semana

Durante el sábado 18, el avance del sistema frontal hacia Argentina provocará una disminución de las lluvias. Se prevén pausas y chubascos débiles, especialmente durante la tarde.

En la cordillera se mantendrán las precipitaciones de nieve y en sectores precordilleranos, como San José de Maipo, no se descartan nevadas débiles.

No obstante, la calma durará poco. Un nuevo sistema frontal llegaría durante la mañana del domingo 19 al centro norte del país y volvería a activar las precipitaciones en Santiago, con mayor intensidad hacia la tarde, aunque con menos que la de hoy.

Hasta la noche del domingo, las proyecciones indican acumulados cercanos a los 200 mm en comunas precordilleranas y del poniente de la Región Metropolitana. En el centro de la capital, los montos podrían alcanzar los 150 mm.

¿Lloverá la próxima semana?

El pronóstico de Meteored indica que las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada del lunes 20, aunque solo con chubascos débiles durante las últimas horas del evento.

Además, los modelos meteorológicos muestran la posibilidad de un nuevo sistema frontal entre el martes 21 y el miércoles 22, lo que podría configurar una nueva semana marcada por las lluvias en la zona central.

Debido a que este escenario aún presenta incertidumbre, las autoridades y especialistas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y a las eventuales medidas preventivas ante posibles emergencias.

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