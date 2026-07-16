Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: revisa los vehículos que no pueden circular este viernes 17 de julio

Con la llegada de los meses de otoño e invierno, la restricción vehicular continúa vigente en la Región Metropolitana como parte de las medidas para disminuir la contaminación ambiental. La iniciativa forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente y limita la circulación de determinados vehículos en la capital.

La normativa se aplica de lunes a viernes, entre las 07:30 y las 21:00 horas, excepto los días festivos. Además, abarca toda la provincia de Santiago, junto con las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Restricción vehicular para este viernes 17 de julio

Durante esta jornada no podrán circular los siguientes vehículos, según el último dígito de su patente:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: 6 y 7.

Automóviles sin sello verde (no catalíticos): 2, 3, 4 y 5.

Motocicletas anteriores a 2002: 2, 3, 4 y 5.

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 6 y 7.

Buses de pasajeros sin sello verde: 2, 3, 4 y 5.

Vehículos de carga sin sello verde: 2, 3, 4 y 5.

Las autoridades también recuerdan que, si se decreta alerta, preemergencia o emergencia ambiental, la restricción puede ampliarse e incluir más dígitos.

Multas y otras restricciones

Los vehículos sin sello verde tienen prohibido ingresar al interior del Anillo Américo Vespucio, sin importar el número con el que finalice su patente.

Quienes incumplan la restricción vehicular arriesgan multas que van desde 1 hasta 1,5 UTM, lo que equivale aproximadamente a entre $70.000 y $90.000, dependiendo del valor vigente de la unidad tributaria.

Para conocer el calendario actualizado y resolver dudas sobre la medida, los conductores pueden revisar la información disponible en el sitio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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