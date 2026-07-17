«La echaron por cochina…»: Sergio Rojas soltó una bomba sobre reconocido rostro de TV

Este miércoles en el Qué Te Lo Digo, Sergio Rojas y el panel del programa lanzaron una «bomba», sobre uno de los rostros de TV+. Se trata de Pancha Merino, y su desvinculación del programa «Noche de Suerte», donde era panelista.

Pero no solo eso, sino que fue más allá, y entregó la supuesta razón de su despido.

Sergio Rojas soltó una bomba sobre reconocido rostro de TV

De entrada, Sergio Rojas aseguró: «Francisca Merino es desvinculada del programa de farándula nocturno y entiendo que por su dueño y animador, Zim Decker. Y quien decide en un acto absolutamente autoritario, irrefutado por sus pares, despedir a su figura más relevante».

Sobre el motivo de esta decisión, el periodista señaló: «La echa porque existirían algunas diferencias o mayor protagonismo de parte de la actriz y en su nombre y en su lugar, decide convocar a Camila Andrade»

Incluso, Sergio Rojas reveló: «les quiero decir, que algunos dicen que la echaron por cochina. Dicen que habría dejado su pupitre de forma asquerosa».

Eso sí, Luis Sandoval también entregó su versión sobre el despido de Pancha Merino: «Yo tengo entendido que como Pancha tenía mucho protagonismo, hacía el programa sola, por lo tanto, tengo entendido que hubo una guerra de egos y de rivalidades porque sentían que la Pancha se iba por los carriles, no dejaba hacer bien el programa y como que trancaba un poco la conversación«.

Por otro lado, Paula Escobar aseguró: «Ahora en TV+ Zim no es el único personaje que tiene derecho a poner y sacar a quien quiera, sino que también tiene que consultarle a TV+, es una codecisión».

«Entonces me contaron que la Pancha no encajaba con el panel porque buscaban ser más livianos, y para ellos, Pancha Merino era un personaje de farándula dura. Y por lo mismo, deciden sacarla porque se tuvo que ausentar ya que tuvo una cirugía y aprovecharon ese momento de decirle ‘muchas gracias'», agregó la periodista.

Luego, se comunicaron con Pancha Merino, quien tajantemente recalcó: «yo soy rostro del canal y trabajo para TV+».

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