«Basta abrir un correo para reventarlo y cambiarle la vida a él y a toda su familia»: El potente mensaje de Sergio Rojas a Farkas tras querella

Durante la tarde del miércoles se conoció que los abogados de Leonardo Farkas presentaron una querella contra Sergio Rojas ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de injurias y calumnias por medios de comunicación social.

La acción judicial surge luego de las declaraciones que el periodista realizó sobre supuestas fiestas que habría armado el empresario.

En esa oportunidad, Sergio Rojas aseguró: «Claudia (Schmitd) nunca quiso participar de unas fiestas que hacía o participaba Farkas, que eran unas orgías colectivas… Lo que hacían era como esta fiesta donde participaban muchas personas y ponían prácticamente a una persona como un cordero. Era como una tómbola humana, una cosa terrible. Ahí fue cuando Claudia dijo ‘boludo, yo no puedo participar de esto’».

El potente mensaje de Sergio Rojas a Farkas tras querella

Tras conocerse la querella, el periodista reaccionó tanto en Zona de Estrellas como en Que te lo digo, donde cuestionó la decisión del empresario de acudir a la justicia: «En este caso, creo que es una imbecilidad del porte de un buque. Creo que además los dardos están mal dados», afirmó.+

«Porque finalmente la demanda iba a ser en contra de Claudia en un principio», sostuvo.

Luego, lanzó una polémica teoría sobre el cambio de estrategia: «Yo creo que Leonardo lo pensó mil veces, porque a Claudia Schmidt le basta abrir un correo para reventarlo y cambiarle la vida a él y a toda su familia», aseguró.

En la misma línea, agregó: «Fue cauto e inteligente en desviar el dardo porque sabía que con ese tanque soviético no se la iba a poder«.

Más tarde, Sergio Rojas, volvió a referirse al tema y apuntó a la familia de Leonardo Farkas.

El periodista mencionó a Tatiana, hija del empresario, quien —según sus palabras— habría expuesto situaciones familiares a través de redes sociales:

«Me gustaría que Leonardo se diera el tiempo de hablar sobre eso. ¿Qué atormenta tanto a tu familia? ¿Por qué Tina (por la esposa del empresario) no sale hablando? ¿Cómo vive Tina? ¿En qué condiciones se encuentra ella en el día a día? Me encantaría debatir sobre esos temas, Leonardo», expresó.

Finalmente, cerró con un desafiante mensaje dirigido al empresario: «No te tengo miedo a ti ni a tu fortuna ni a tus influencias«, concluyó.

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