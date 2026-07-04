«Inigualable y el rey de la teleserie, el mejor galán que ha existido»: La emotiva despedida en vivo de Kike Morandé a Fernando Kliche

La muerte del actor Fernando Kliche generó diversas muestras de pesar durante este viernes. Uno de los que le dedicó emotivas palabras fue Kike Morandé, quien aprovechó los últimos minutos de Detrás del Muro para despedir a quien fue su amigo y compañero de trabajo.

La jornada era especial para el programa, ya que marcó el estreno del nuevo estudio desde donde se emitirá el espacio. Sin embargo, la noticia del fallecimiento del intérprete cambió completamente el tono del cierre.

La emotiva despedida en vivo de Kike Morandé a Fernando Kliche

Antes de finalizar la transmisión, el animador recordó los años que compartió con el actor y destacó la amistad que mantuvieron: «Hoy nos deja un grande. Me tocó conocerlo mucho porque Fernando es absolutamente de mi misma edad. Teníamos diferencia de muy pocos días y me tocó trabajar con él toda la vida en Canal 13, en muchos lados«, expresó.

«Éramos muy amigos, muy simpático. Papá de Ignacio, que trabajó con nosotros. Te mandamos un saludo muy grande y con mucho cariño», señaló.

Más adelante, Morandé recordó la trayectoria de Fernando Kliche y el cariño que despertó entre el público: «A Fernando todos ustedes lo van a recordar como lo que fue, un galán, un simpático, inigualable y el rey de la teleserie, el mejor galán que ha existido«, afirmó.

Para cerrar su homenaje, el conductor compartió una anécdota que el propio actor solía contar sobre su carrera:

«Él decía: ‘Mirá, che, primero sos pibe, después el hijo del protagonista, después el protagonista una, dos, tres, cuatro veces. Sos el papá del protagonista otra vez, cuatro o cinco veces. Y cuando ya te toca hacer al cura de la teleserie, no te llaman más‘. Fernando, un abrazo inmenso al cielo. Que Dios te tenga a su lado. Fuiste un muy buen tipo, muy simpático«, concluyó.

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