Remezón en el reality: Acusan que Faloon Larraguibel habría agredido a Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

Un nuevo conflicto habría ocurrido al interior de Volverías con tu ex? 2. Según revelaron recientemente, Faloon Larraguibel habría enfrentado a Rai Cerda tras enterarse de un supuesto mensaje que el chico reality le habría enviado a Oriana Marzoli, situación que incluso habría terminado con una agresión física.

En el programa No es lo mismo, de Tevex, aseguraron que la exchica Yingo reaccionó violentamente luego de conocer esta supuesta conversación.

Acusan que Faloon Larraguibel habría agredido a Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

Cabe recordar que Rai Cerda fue uno de los primeros participantes en ingresar al reality. Tiempo después, Faloon Larraguibel abandonó Fiebre de Baile para sumarse al encierro y reencontrarse con quien fue su pareja durante cerca de un año.

No obstante, de acuerdo con lo señalado por Maxi Fuentes, el reencuentro no habría terminado de la mejor manera.

Según explicó el panelista, todo ocurrió durante una dinámica liderada por Oriana Marzoli, instancia en la que la española le habría dicho a Faloon: “Cuando estabas fuera del reality, tu Rai me escribía haciéndose el lindo”.

Tras escuchar esas palabras, la reacción de la influencer habría sido inmediata: “Faloon se hace un moño y le da un cachetazo a Rai dentro del encierro. Pidiéndole explicaciones a Raimundo por lo que le había contado Oriana”, aseguró Fuentes durante el programa.

Hasta ahora, Mega no ha mostrado este supuesto episodio, ya que el reality se emite con un desfase cercano a un mes respecto de las grabaciones.

Por ello, habrá que esperar la emisión de los próximos capítulos para conocer si el incidente que involucra a Faloon Larraguibel y Rai Cerda existió.

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