Nidyan Fabregat volvió a referirse a Jorge «Mago» Valdivia y aseguró que ambos mantuvieron una relación durante uno de los quiebres que el exfutbolista habría tenido con Daniela Aránguiz.

La modelo española entregó estas declaraciones en el podcast Juzgamos y Nos Funamos, donde habló sobre el vínculo que durante años estuvo rodeado de rumores.

Nidyan Fabregat se sinceró

Según consignó Página 7, en 2010 decidió iniciar una relación con el exseleccionado chileno porque él le aseguró que su matrimonio había terminado e incluso le mostró documentos relacionados con un supuesto divorcio.

«Nosotros estuvimos juntos cuando a él le dieron el divorcio la primera vez. A mí él me enseñó los papeles del divorcio, si no, nunca me hubiera metido con él. Me mandaba cosas a la casa, me mandaba flores», afirmó.

La española agregó que, según lo que Jorge Valdivia le habría comentado en ese momento, no pensaba volver con Daniela Aránguiz por motivos económicos.

Más adelante, Nidyan Fabregat también compartió su versión sobre el matrimonio del exfutbolista con la exintegrante de Mekano: «Él nunca la amó, se casó obligado. El mismo día del matrimonio estaba encerrado en el departamento de una escort que todo el mundo conoce, borracho, no podía ni pararse. Lo fueron a buscar para la iglesia», aseguró.

Asimismo, sostuvo que Jorge Valdivia habría intentado acercarse a ella durante esa misma jornada, situación que, a su juicio, marcó la relación con Aránguiz: «Ella siempre me odió desde el día de su boda«, señaló.

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