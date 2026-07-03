¿De qué murió Fernando Kliche? Revelan la compleja enfermedad que enfrentaba el actor

Durante la jornada de este viernes 3 de julio se conoció una noticia que sacudió al mundo del espectáculo nacional. Hablamos de la muerte del reconocido actor uruguayo-chileno, Fernando Kliche, quien tenía 71 años.

La noticia ha generado gran conmoción, ya que el intérprete fue un reconocido rostro de la televisión chilena. Además, iba a regresar a las teleseries con «Prohibida Obsesión» de Mega.

Revelan causa de muerte de Fernando Kliche

La partida del icónico actor nacional ha sido muy comentada durante la jornada de este viernes. En este sentido, en Mucho Gusto entregaron detalles de su partida.

Y fue en conversación con este espacio, donde Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega reveló el motivo de la partida de Fernando Kliche.

En este sentido, dio a conocer que el intérprete tuvo algunos molestias mientras grababa el la teleserie. «Estábamos grabando, le vino un dolor a una pierna, fue al doctor y empezaron a hacerle todos los exámenes y finalmente le diagnosticaron un cáncer al páncreas», indicó.

Además, la productora de Mega indicó que la enfermedad se encontraba en una etapa avanzada. «Estaba generalizado, con metástasis. Entonces, lo que le hicieron fue un tratamiento paliativo», indicó.

Por otro lado, Daniela Demicheli señaló que desde el equipo no habían dado a conocer detalles de su estado de salud, debido a que el mismo Fernando Kliche no querían que se supiera.

Vale señalar que antes de conocer el cáncer que padecía, el actor ya había grabado algunas escenas de «Prohibida Obsesión», nueva producción nocturna de Mega que marcaba su retorno a las teleseries.

De este modo, la productora dio a conocer que Fernando Kliche estaba contento por este nuevo trabajo y que la partida afectó duramente al equipo.

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