Emotiva despedida en vivo de Pato Torres a su gran amigo Fernando Kliche: «Te quiero, hermano. Buen viaje»
Durante este viernes, Pato Torres compartió un sentido mensaje por la partida de su amigo y colega durante una transmisión en vivo de Radio Corazón.
Durante este viernes, se conoció la muerte de Fernando Kliche, reconocido actor uruguayo nacionalizado chileno que brilló en la televisión chilena.
La noticia ha generado gran conmoción y uno de los primeros personajes en reaccionar fue su gran amigo, Pato Torres, quien le dedicó unas sentidas palabras en vivo en Radio Corazón.
Las palabras de Pato Torres tras la partida de Fernando Kliche
Visiblemente afectado, el actor y locutor de Radio Corazón indicó: «Con mucha tristeza estoy comunicando el fallecimiento de mi gran amigo, compañero, hermano de tantas batallas. Se fue Fernando Kliche después de una corta y tremenda enfermedad, se fue. Tuve la suerte de encontrarme con él dos días atrás, para abrazarlo y decirle adiós, amigo».
En este sentido, Pato Torres se refirió a los años en que trabajó con su colega y la gran relación de amistad que se formó entre ambos.
«Tengo una tristeza enorme, ya que con Fernando fueron años de compañeros de trabajo, amistad, confianza y un amor fraterno enorme», mencionó.
En este sentido, Pato Torres también hizo un especial anunció. Resulta que indicó que le va a dedicar su próxima función a Fernando Kliche. De hecho, recordó que se trata de un proyecto que iniciaron juntos.
«Querido Fernando, hoy día te digo, la función que tengo de teatro, que comencé contigo, te la voy a ofrecer a ti. Hoy día es tuya», expresó.
Y para finalizar, Pato Torres señaló: «Te mando un abrazo enorme, al cielo. Descansa y un día nos vamos a encontrar de nuevo. Te quiero, hermano. Buen viaje».
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